英國首相梅伊即將下台，但目前歐洲媒體爆料指出，想取代梅伊的11人中 ，竟然有高達7人有吸毒前科。

《西班牙人報》網站報導，英國執政的保守黨內已經有11人躍躍欲試，打算接替特雷莎•梅的職務，但為了讓自己的競選資格得到確認，一天之內竟然有7人承認自己曾經吸毒！

報導指出，沒碰過毒品的有內政部長賈維德。他在過去幾個月一直保持對“老闆”梅伊的忠誠，也被認為有可能順理成章地繼任，雖然也經常被質疑魅力不足。他支持英國留歐！

報導指出，2014年就辭去邊境和移民事務大臣職務的馬克•哈珀也沒吸毒，還支持脫歐，看起來背景清白，可他當年辭職竟然是因為被發現雇用非法移民。

而在承認吸毒的人裏，有大熱門強森。如果你不瞭解這個人沒關係，還記得那個金髮的倫敦市長嗎，就是在電視直播中穿著鬆鬆垮垮地接過奧運旗幟的那位。

態度最好的是環境大臣邁克爾，他在節目中毫不猶豫地承認，自己在20年前就曾吸食過可卡因，但他說自己“幸運”地未被逮捕。

根據英國政治規則，首相辭職後，執政黨內選舉產生的新黨揆將自動出任首相。只不過，不管誰當選都不會好過。雖然這11個人都表態要跟歐盟繼續重新談判，但歐盟早就表態：不許更動脫歐協議。

對歐盟來說，長痛不如短痛，寧願忍受硬脫歐的混亂，也不願意繼續在這種前景未明的狀態繼續下去。

(中時 )