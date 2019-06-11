大樂透頭獎槓龜 下期上看1.9億元 23:212019/06/11 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透今晚開獎，頭奬再度槓龜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚開獎，頭奬再度槓龜，台彩預估，下期頭獎上看1.9億元，而端午節加碼而加開的35組、100萬元獎項，受全台大雨、銷售不如預期影響，僅開出6組，總中獎注數為6注，全為單注中獎。 台彩表示，端午節大樂透加碼的百組百萬大獎，尚有29組100萬元獎項未開出，將於本周五晚間繼續加開；根據台彩網站公告，大樂透今晚開出的獎號，依大小順序排列分別為06、31、32、39、40、42，特別號為28。 (中時 ) #大樂透 #端午節 #100 #中獎 #加碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 應景端午節立蛋 黃偉哲搞笑立蛋 13:312019/06/07 政治 端午節前夕 中和區長探視百歲文面長者 16:242019/06/07 生活 全聯PX Pay下載破百萬 限時消費滿百回饋點數100倍 17:402019/06/07 生活 大樂透端午加碼 開出15組百萬大獎 23:582019/06/07 生活 影》德冠軍國腳端午吃粽 最愛這款 15:042019/06/08 體育 端午節後溪頭避暑去 延溪公路大塞車 21:042019/06/08 旅遊 端午節 陸粽子狂銷1.23億顆 12:272019/06/10 兩岸 端午連假！永慶穿梭大台北，為社區帶來更多愛 15:102019/06/10 財經 端午連假 陸出入境逾600萬人次 21:592019/06/10 財經 比基尼龍舟鼓手 超辣視角選手嗨爆 16:022019/06/11 正妹 生活熱門新聞 暴雨來襲！他曝台南這學校淹成水樂園 學長笑菜逼八 - 生活 林志玲瘦身秘訣？這杯不該飯後喝 - 生活 豪雨夜襲中南部！鋒面徘徊 12日西半部防強降雨 - 生活 肯德基宣布即起停供塑膠吸管 建議民眾這樣喝 - 生活 中年這3個地方變大 恐大病將臨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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