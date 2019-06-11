大樂透今晚開獎，頭奬再度槓龜，台彩預估，下期頭獎上看1.9億元，而端午節加碼而加開的35組、100萬元獎項，受全台大雨、銷售不如預期影響，僅開出6組，總中獎注數為6注，全為單注中獎。

台彩表示，端午節大樂透加碼的百組百萬大獎，尚有29組100萬元獎項未開出，將於本周五晚間繼續加開；根據台彩網站公告，大樂透今晚開出的獎號，依大小順序排列分別為06、31、32、39、40、42，特別號為28。

(中時 )