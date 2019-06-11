全聯今邀TLC廚師Maggie（右2）與全聯先生（左2）示範使用Jamie Oliver及BRUNO料理神器，搭配醬料包輕鬆下廚。（全聯提供）

全聯Jamie Oliver多功能食物處理機，1.5L大容量料理盆，市價8000元，集70枚印花＋2490元（3.2折）、25枚＋2800元或扣1000福利點＋2800元換購。（全聯提供）

全聯BRUNO電烤盤，附有兩種烤盤，可焗烤、燉菜或煎餃、煎牛排，也可做章魚燒，市價4200元，集10生鮮積分＋1800元或扣1000福利點＋1800元，43折，號稱換購價全台最便宜，限量5000組。（全聯提供）

全聯BRUNO系列廚具有日本熱賣百萬台、通路獨家首賣的多功能電烤盤，與調理鍋、梅森罐、燜燒罐等10款，扣福利點300點起，或生鮮單筆每滿200元贈1生鮮積分，用4生鮮積分或10生鮮積分最低3折起換購。（全聯提供）

全聯延續歡慶PX Pay下載破百萬的熱度，本月14日至10月17日年中慶首次從生鮮擴大到全店商品，超過300件商品第2件5折起，使用PX Pay最高回饋超過10％，且聯手英國名廚Jamie Oliver與日本暢銷BRUNO料理神器最低1折起換購雙管齊下，全聯營運長蔡篤昌看好可挑戰全店業績2成成長。

在全聯換購最受歡迎的Jamie Oliver主打多功能食物處理機、電動調理攪拌棒3件組、4款耐熱玻璃保鮮盒（方470ml／方800 ml ／圓1550 ml ／圓2700 ml）及2款不銹鋼餐具組（蔬菜超人兒童餐具組／經典叉匙分享組），8款商品最低1折起換購，全店單筆每滿200元集1枚印花，每周六日單筆每滿400元再加贈2枚，預估18周可兌換120萬件。

根據2015年起6檔全店集印花換購活動統計，每檔換購金額皆超過億元，Jamie Oliver專業廚師刀具兌換150萬件最高，雙人牌刀具、WMF餐具或鍋具、Swiss Diamond瑞士鑽石鍋也兌換100萬至130萬件。

這次延續去年Jamie Oliver果汁調理機換購超過25萬台的高人氣，小家電增為2款，包括可用來蔬菜切丁、切片、刨絲、攪打肉類、揉麵糰的多功能食物處理機，與能在短短幾秒內均勻攪打或切碎食物的電動調理攪拌棒3件組，預料都會是大熱門。

此外，代購夯品BRUNO系列廚具有日本熱賣百萬台、通路獨家首賣的多功能電烤盤，與調理鍋、梅森罐、燜燒罐等10款，扣福利點300點起，或生鮮單筆每滿200元贈1生鮮積分，用4生鮮積分或10生鮮積分最低3折起換購。期間，使用PX Pay單筆消每滿400元，則有1次夏普0水鍋抽獎機會，共抽100台，一同炒熱廚房小家電的熱度。

另，全聯提出「照食譜煮不如照醬煮」、「先買醬再買菜」料理新主張，集合超過100款醬料包，涵蓋中式熱炒、日式咖哩、泰式風味，主打單人小包裝，原價25元起，最低2包39元，單包不用20元，帶動生鮮銷量；還有乾貨、生鮮包括生活用品、休閒食品、飲料第2件5折起、美味堂滷味系列限時88折。

會員在年中慶使用PX Pay儲值金支付單筆滿400元回饋3％、滿800元回饋5％，若使用一銀、台北富邦或永豐銀行信用卡儲值至PX Pay，各儲值滿300元送福利點200點，儲值900元總回饋超過6％，等於加起來最高回饋超過10％。

蔡篤昌表示端午節3天連假加碼點數百倍回饋，整體業績較去年同期增約2成，這次年中慶畢其功於一役，全面整合起來力道更強；也談到會員忠誠度高，PX Pay 2周多來下載超過120萬人次、綁卡超過50萬人次，購買單價較PX Pay未上線前高100元，目前非現金支付占比超過3成，使用者集中在25歲至45歲，較全聯既有客群平均年齡更年輕。在PX Pay合作的8家銀行中，國泰世華綁卡率占4成最高，其次是台新、中信、玉山。

(中時 )