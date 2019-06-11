日前國外有名搶匪持刀洗劫超市，被店主夫婦拿了一串香蕉勇敢擊退；不過在以色列有男子卻是用「酪梨」嚇退行員，連續打劫二家銀行，搶走合約台幣24萬元。

原來這名歹徒手將營養豐富的水果「酪梨」外皮塗成黑色，佯裝是「手榴彈」（黑道俗稱「芭樂」），就這樣「酪梨」變「芭樂」，輕鬆搶劫銀行得手。不過這名狡猾盜匪，還是被警方逮捕。

據《以色列時報》報導，這名男子作案時戴著漁夫帽、太陽眼鏡、眼罩，手裡拿著「黑色酪梨」走進一家銀行，他遞給行員一張紙條，上面寫著「把抽屜裡的錢交出來」，還把「抽屜」這個字拼錯，正當對方覺得奇怪時，突然掏出一枚「手榴彈」威脅對方照做，順利搶得4450美元（約台幣13.9萬元）。

接著5天後，這名男子又到另一間銀行分行，重施故技搶走3300美元（約台幣10.3萬元）。

男子搶劫時大喊「快點把錢放進袋子裡，不然我就會扔手榴彈」，但仔細一看，他右手所握的黑色圓形物體並不是手榴彈，而是一顆「塗成黑色的酪梨」，幸好目前警方已將這名男子逮捕。

(中時電子報)