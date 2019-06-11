GUCCI的G-Timeless紅綠紅織帶石英表，42mm，不鏽鋼表殼，不鏽鋼織網表面和表帶，3萬8000元。（GUCCI提供）

GUCCI的G-Timeless帝王蛇石英表，38mm，不鏽鋼表殼，不鏽鋼織網表面和表帶，3萬8000元。（GUCCI提供）

GUCCI的Flora系列18K白金GG LOGO和花卉鑲鑽戒指，15萬8500元。（GUCCI提供）

GUCCI的Flora系列18K白金GG LOGO和花卉鑲鑽與珍珠耳環，15萬8500元。（GUCCI提供）

GUCCI夏季珠寶腕表登場，創意總監Alessandro Michele再次發揮他獨特的時尚美學，以他最鍾愛的大自然為靈感，將蜜蜂、花朵、帝王蛇和GUCCI最具代表性的花卉圖騰等融入珠寶和腕表作品當中，打造盛夏充滿神秘氛圍的秘密花園。

迎接盛夏的GUCCI將秘密花園的美麗與力量，融入G-Timeless自動腕表系列當中，青金石、黑色縞瑪瑙的寶石表面上裝飾可愛的蜜蜂，可調式表扣則有GG LOGO，透明後底蓋則可讓自動上鍊機芯一覽無遺，搭配不鏽鋼、18K金或皮革表帶，更添奢華。

另有兩款G-Timeless石英表則融入更多時尚元素，運用最新進的織網印刷技術，讓圖騰看起來更加鮮活靈動，一款是帝王蛇腕表，帝王蛇從表盤一路延伸至表帶，猶如盤繞在手腕上，一款則是經典的GUCCI綠紅綠三色織帶腕表，同樣從表盤延伸到不鏽鋼表帶，可搭配GUCCI的GG LOGO和花朵風珠寶飾品，成為最佳的時尚配件。

(中時 )