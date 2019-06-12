以《虎媽的戰歌》一書聞名全球、後續被冠以「虎媽」封號的耶魯大學華裔美籍法學教授蔡美兒，其女兒蔡思慧（Sophia Chua-Rubenfeld）今年夏天將擔任深陷性侵疑雲的大法官卡瓦諾助理，蔡美兒過去曾讚揚卡瓦諾是「女性律師引導者」的爭議言論再次被翻出來檢視，甚至遭致自肥批評。

美聯社報導，「虎媽」大女兒蔡思慧今年夏天將擔任美國大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）助理，任期為1年。

涉性侵疑雲的美國大法官卡瓦諾。（圖／美聯社）

這份工作其實相當有爭議，原因是卡瓦諾被川普提名為美國最高法院大法官後，大學心理學女教授福特（Christine Blasey Ford）跳出來指控卡瓦諾36年前試圖在高中派對上侵犯她，卡瓦諾自此陷入性侵疑雲爭議。

在那之前，蔡美兒曾在《華爾街日報》（Wall Street Journal）撰文，公開讚美卡瓦諾是「年輕律師的導師，尤其是女性」，過去10年間曾幫助8女2男在他的法律辦公室找到工作。

蔡美兒是在擔任耶魯法官助理事務委員期間，為畢業生找尋有聲望聯邦法官身邊助理、文書工作時認識卡瓦諾，當時媒體鋪天蓋地報導有權勢男性如何運用權力剝削、虐待女性員工，因此當她聽到女職員描述卡瓦諾是多麼「正直」、更是法律界的常勝軍時，自己有多麼驚訝。

儘管蔡美兒的文章是在性侵疑雲爆發前刊出的，此舉仍招致批評，外界抨擊她對卡瓦諾的讚美有自肥疑慮，讓她女兒順理成章得到最高法院的工作機會。當時蔡思慧馬上在推特上澄清，自己並沒有那麼快要申請最高法院助理工作。時隔數月，蔡思慧確認獲聘為卡瓦諾助理，同樣議題再度被掀開來檢視。

蔡思慧是耶魯大學法學院畢業生。

Sophia was among the Yale Law School Class of 2018 that graduated today! So happy my parents+sister Cindy could come! pic.twitter.com/rPfPah429h — Amy Chua (@amychua) May 21, 2018

Sophia's last law school exam EVER is on Tuesday, and she's doing . . . GOAT YOGA?! pic.twitter.com/B5NNpi4UsG — Amy Chua (@amychua) May 13, 2018

(中時電子報)