勇士在第五戰逆轉擊敗暴龍，將總冠軍系列賽扳成2比3，此勝可說是杜蘭特帶傷上陣拚出來的，可惜KD卻在第二節再次受傷退場，這次傷到的地方是右腳阿斯理肌腱，傷勢看來相當嚴重，全隊從上面的總管到教頭，下到球員與隊職員都非常不捨，不過KD在個人網頁IG上寫著，雖然很不甘心，但看到兄弟們順利拿到勝利，深感自己如獲新生。

杜蘭特傷到右腳跟阿基里斯腱的特寫影片。（嵌入自臉書）

杜蘭特在缺陣9場比賽之後終於回到球場，可惜是在尚未痊癒的情況下出賽，導致肌耐力不足而再次受創，接下來的兩場總冠軍賽預料上場機會不高，也難怪KD會在倒地後大罵一聲，這一聲既是無奈也是飲恨。

勇士總管邁爾斯、教頭科爾、史提芬柯瑞與克雷湯普生在賽後都對於杜蘭特的受傷感到心疼，尤其是邁爾斯更是在記者會上淚崩，自責不該讓杜蘭特在此役帶傷上陣，可惜於事無補。

幸好杜蘭特的心態調適得很好，他在IG上感性寫著：「勇士隊將在第六戰打得驚天動地泣鬼神，即便我現在的靈魂深處傷得很深，這是無法抹滅的事實，但我看到了這群兄弟們最終贏得了比賽，感覺就像是喝了一瓶龍舌蘭酒一樣，全身上下猶如重獲新生。」

(中時電子報)