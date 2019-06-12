天氣愈來愈熱，高溫環境讓各種病菌蠢蠢欲動，愛吃生食、喝涼飲，不只要防範大腸桿菌，還要小心沙門氏菌可能找上你。「其實沙門氏菌並不少見，而且感染病例容易出現在夏季，雖症狀通常不嚴重，但遇到免疫低下的患者，還是有致命風險，」北投健康管理醫院副院長梁程超說。

去年（2018年）4月，嘉義縣民雄鄉一間知名豆漿店爆發食物中毒事件，造成40多人發燒、上吐下瀉，甚至一名男研究生3天後過世。近日調查結果出爐，指向是豆漿店法式吐司（沾蛋液及牛奶煎成）使用的生蛋汁遭到沙門氏菌感染，導致男研究生沙門氏菌感染併發腸胃炎，引發代謝性衰竭及敗血性休克死亡。

蛋類、奶製品、肉類、飲用水，都可能遭汙染

南投醫院感染科主任廖嘉宏解釋，沙門氏菌是人畜共通的細菌，普遍存在家禽、家畜的身上及腸胃道裡，最常見是母雞下蛋時，沙門氏菌直接沾附在蛋殼上，也可能蛋殼接觸帶有沙門氏菌的雞糞而遭汙染。

不過，除了蛋類，奶製品和肉類也可能帶有沙門氏菌。這也是為何一般建議挑選洗選蛋、乳製品最好經過滅菌處理及妥善冷藏、肉類也需合格處理和冷藏，以免吃下遭沙門氏菌感染的食物。

還要注意的是，沙門氏菌是糞口傳染的細菌，如果遭感染的患者如廁後沒有洗手，接著烹調食物，下一個人很可能就把被排泄物汙染的食物吃下肚，引起不適。尤其沙門氏菌適合生存在35°C左右，在夏天的高熱環境，如果民眾愛喝冷飲，一旦飲用水遭汙染，就可能造成集體感染，梁程超說。

沙門氏菌感染可能引起噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，嚴重甚至會引發敗血性休克。（圖片來源/pixabay）

免疫力低下患者，恐引起敗血症致死

但沙門氏菌的致死率高嗎？

梁程超和廖嘉宏均表示，一般人免疫力正常，只要妥善治療，大約2～3天就會自行緩解，有時甚至不需就醫、多補充水分、電解質，也能自行痊癒，致死率並不高；但若是免疫低下的人，就要小心引發敗血症，有致命疑慮。

廖嘉宏指出，若吃下受沙門氏菌汙染的食物、且菌量相當大，平均半天～1天、最長2～3天，就會出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀。梁程超亦表示，少量細菌能被胃酸抑制，還有免疫系統防衛，除非暴露菌量相當大，通常要達到10萬隻以上的菌量才容易出現臨床症狀。

大部分免疫力正常的人，只要使用腸胃道藥物，加上補充水分、電解質，大約2～3天症狀就能慢慢改善。

但若症狀較嚴重或免疫力較差，例如嬰幼兒、老人、癌症患者、洗腎患者、愛滋病患、器官移植患者、使用免疫製劑的病患等，可能需要抗生素治療，以免引發敗血症。因此，廖嘉宏建議，出現症狀還是要就醫，由醫師判斷是否使用特殊藥物治療。

「很難想像年輕患者吃完（遭沙門氏菌汙染的食物）出現腸胃道症狀，甚至因此喪命，」法式吐司需要使用蛋液，可能遭沙門氏菌汙染，但廖嘉宏說，對年輕人來說，通常病情不會太嚴重，除非吃進很高菌量或免疫力異常，但因為不清楚前述男研究生患者的狀況，無法判斷究竟是什麼原因致命。

預防沙門氏菌，平常應注意生、熟食分開處理。（圖片來源/pixabay）

食物煮熟再吃，避免沙門氏菌吃下肚

高溫環境不利於沙門氏菌生存，專家們建議，預防感染沙門氏菌可以從以下5招下手：

1. 選擇洗選蛋、經過滅菌處理的奶製品、冷凍屠宰肉品，且須妥善冷藏或冷凍。

2. 不吃生食。即使雞蛋經過洗選或者冷凍屠宰肉品，仍無法確保完全沒有沙門氏菌殘留，因此最好拿過蛋之後要再洗手，而且食物必須煮熟後再吃。

3. 生食、熟食分開，且烹調食物前或餐前便後應確實洗手，小心處理食物。

4. 若出現嘔吐、腹瀉或發燒等症狀，應儘速就醫，並避免處理食物，以防傳播他人。

5. 少外食。由於難以確保外食餐飲業者的製程和衛生環境，廖嘉宏常建議免疫力低下的患者外食需多注意衛生，確保食材清洗乾淨、完全煮熟才下肚。

(中時電子報)