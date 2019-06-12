日本阪急電鐵公司在部分路線電車掛上車廂內廣告，原意是為工作民眾加油打氣，沒想到部分文案戳到「低薪」與「黑心企業」痛點，造成反效果，讓阪急電鐵決定撤除這些廣告。

根據中央社引述日本每日新聞與日本讀賣新聞等報導，阪急電鐵公司從6月1日起在車廂內掛上橫幅廣告，介紹各行各業人士所說的話，但在網路上引發負評，有網友說「跟一般民眾想法相去甚遠」。

其中一篇廣告文案寫到，「如果月薪50萬日圓，但每天過著沒有意義的生活，跟月薪30萬日圓，但過著工作非常有樂趣的生活，這兩種生活哪一種好？」

這篇短文本來的意思是希望大家重視工作價值，而不是工作所得。但很多乘客說，用30萬日圓作為例子，「我的薪水都沒那麼高」！

另一篇廣告文案寫到，「我們的目的不是蒐集金錢，而是要在地球上蒐集到最多的感謝。」結果有網友批評，這種話讓人聯想到「黑心企業」。

根據日本律師嶋崎量看法，「蒐集感謝」就是剝削勞工的想法。很多抱持著工作價值而努力工作的人，卻是低薪且勞動環境惡劣，造成健康危害。嶋崎量說，這種廣告出現在社會上「是有害的」。

阪急電鐵表示，未充分顧慮到搭乘公共運輸工具的各式各樣民眾想法，是他們思慮不周，以結果來看確實是不適當表現，他們對此表達歉意。

(中時電子報)