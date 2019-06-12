前行政院長賴清德參加民進黨總統黨內初選，總統蔡英文面臨黨內競爭，蔡陣營立即開轟賴清德「背骨」等三罪名。總統與行政院長兩者矛盾、衝突立見，對此，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書預言，「如果是老郭(郭台銘)當總統，他跟他的行政院長一定很快會鬧翻」。

胡幼偉表示，「大家都把總統一職看得那麼重，但其實，總統身邊，是沒幾個人在做事的；真正在做事的、真正重要的，是行政院長和各部會！」

他指出，任何人當了總統「除非願意遵守憲法規定，讓國家最高行政機關首長，也就是行政院長好好辦事，自己呢，平時，優哉游哉，只管外交、國防及兩岸大方向，否則，一旦覺得自己做總統的，責任大得不得了，使命感又超強，而且自認為很多事都特別了解，那就慘了！」

胡幼偉提出馬英九、蔡英文為例，要大家「想想看，老馬和蔡阿姨當總統，是不是都出現同樣的問題。」

所以，胡幼偉「贊成老韓(韓國瑜)的承諾，他若當選總統，就不在台北上班。」並斷言「如果是老郭(郭台銘)當總統，他跟他的行政院長一定很快會鬧翻的原因。」

(中時電子報)