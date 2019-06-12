國民黨總統初選越殺越兇，郭台銘與韓國瑜支持者也互戰殺紅眼，資深媒體人黃暐瀚對此無奈表示，「我認為2020總統大選，國民黨應該不會贏了，至少51%」。

黃暐瀚在臉書PO文「2020藍勝選無望？」，並強調標題末端的問號一定要打上去。黃暐瀚說：「問號打上去了，但我心中感受很直接，是的，我認為，2020總統大選，國民黨應該是不會贏了。機率多高？至少51%」。

黃暐瀚表示隨著初選白熱化，韓、郭兩人已經放開打了，郭開始百無禁忌酸韓，韓粉也因此恨透郭台銘，怒嗆「非韓不投」，韓本人又與黨中央漸行漸遠，貌似對立，黃暐瀚說韓未來就算出線，也未必能有「傳統菁英」真心支持。文末更再次強調「所以國民黨2020總統大選，應該不會贏了。不管最後是誰出線」。

不少韓粉也到黃暐瀚PO文底下留言，嗆「有韓必投、無韓郊遊」、「國民黨果然有玩死政治明星的本質」、「看完富士康戰情室，更堅定我非韓不投決心」。

(中時電子報)