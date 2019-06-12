泰隆艾格頓飾演艾爾頓強。（UIP提供）

電影《火箭人》是一部關於艾爾頓強成為全球超級巨星的人性故事，更是一段充滿奇思異想的狂野旅程。故事描述天性害羞的鋼琴神童雷吉納杜威是如何變成全球超級巨星艾爾頓強。這也是一個激勵人心的故事，包含了許多艾爾頓強最受熱愛的經典名曲，這些歌曲都是由男主角泰隆艾格頓親自演唱。

《火箭人》的演員還包括飾演艾爾頓強的長期作詞家合作夥伴伯尼陶平的傑米貝爾；飾演艾爾頓強第一個經紀人約翰雷德的理察麥登；以及飾演艾爾頓強母親希拉費布洛瑟的布萊絲達拉斯霍華。

泰隆艾格頓在《火箭人》飾演艾爾頓強，當他面對這麼艱難的挑戰時，他說：「所以到頭來，我就乾脆直接向他請教。」艾爾頓強先邀請泰隆艾格頓到他家邊吃咖哩邊聊天，然後他就給這名年輕演員看他從來沒有出版過的回憶錄，然後再讓他看他所有的舞台裝，最後才把他的人生故事全都告訴他。「我真的是百無禁忌。」艾爾頓強對於他們是如何將他的人生故事搬上大銀幕的過程是這麼說的：「戒酒戒毒保持清醒的一部分就是必須完全敞開心房，沒有什麼是不能談的，而且溝通就是一切。我知道如果泰隆要扮演我，他就必須知道一切，而且他非常渴望知道關於我的一切。我們就像一對好麻吉一樣無話不說，但是又並不像是一

場偵訊過程。我認為這才是泰隆把我這個角色演得這麼好的原因，因為我們因為這部電影建立了一段美好的友誼。」

對泰隆艾格頓來說，他和強叔之間的聊天談話有兩個好處，他說

：「首先，我覺得我沒有什麼事是不能問他的；其次，我很快就感覺到他想要多認識我，也想要成為我人生中的一份子，所以飾演他的整個過程很快就感覺非常私人化，而且我們都發現我們倆其實有很多類似的地方。最讓我感到驚訝的地方是，他可以是一個一走進房間，就成為每一個人目光焦點的大人物，但是他同時也是我見過最脆弱的一個人，我對自己也有相同的感覺。我覺得我其實也挺脆弱的，而且對很多事情有很強烈的敏銳度。我覺得我和強叔都有堅強的個性，但是也有相同的極端情緒和相同的脆弱感。」

艾爾頓強邊點頭邊同意說：「我們都對自己有很大的不安全感。身為一名藝人，我們的創意就是來自這種不安全感，我們想要證明自己，成為跟原來的我們不一樣的人。我想大部分的創意人，不只是演員，還有音樂人、畫家或是任何人都會有這種經歷。這其實是一件好事，因為不安全感代表我們不會太驕傲，如果你沒有任何的不安全感，你的人生就不可能有所進展。」

《火箭人》一片的同名歌曲，在片中出現的那場戲份絕對能成為經典的電影時刻，音樂製作人吉爾馬丁說：「《火箭人》這首歌的表演片段從游泳池底開始，最後則登上一座體育場的大舞台。我猜這是一個非常大膽的宣言。」導演戴克斯特佛萊契回想起他們拍攝這場戲份時，忍不住感到很不可思議。這場戲描述泰隆艾格頓飾演的艾爾頓強，因為心情沮喪服藥過量，在一場派對上走上游泳池的跳板，然後一頭栽入水底。這場戲份在劇本中讀起來是很精彩，但是要在現實世界中拍出這場戲卻是困難重重。導演戴克斯特佛萊契說：「我這麼說好了，我真的為泰隆感到驕傲，因為他必須浮沉在深達15米的水池中對嘴演唱這首歌。他的精彩演出真的是令人嘆為觀止。」電影6月14日在台上映。

(中時 )