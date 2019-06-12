公共工程獎項的常勝軍，建築師余曉嵐（中）受台中市建築經營協會之邀出席大師講座，暢談，投入建築設計，有如「陸上漁夫」，專業與智慧，還要結合耐力，打造出完美的作品。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市建築經營協會大師講座11日邀請建築師余曉嵐，分享近20年來投身建築的創意發想；由於公共工程服務內容包羅萬象，從競圖開始到簽約執行、溝通協調、都審、建照申請、預算編制、發包訂約、駐點監造、工程查核、協調會議等至完工驗收，時程短約3至5年，長則8至10年，有如一場馬拉松賽，緩慢煎熬的執業過程，加上漂泊四方的案源，有如「陸上漁夫」，專業與智慧，還要結合耐力，打造出完美的作品。

台中市建築經營協會理事長梁信雄說，優質的公共建設將為區域民眾帶來生活活力，美化城市容貌，余曉嵐為台中市創造不少公共建設及商業大樓，興建中的中台灣電影中心、白海豚海洋生態館、台中商銀總部大樓等，令同業和民眾引頸期盼，透過他詼諧的自我調侃為「陸上漁夫」，啟發輕鬆有趣的創意思維。

余曉嵐主持的事務所拿到許多件政府公共工程，近20年來規模堪稱是中南部第一，經手建案包括台體大教學大樓、內政部空中勤務總隊廳舍、台體大運動科學大樓等，均獲得「

公共工程金質獎」。

他以五個階段分享他事務所經歷，揚帆、錨定、博浪、軍勳、遠望等五大階段，分享一個陸上漁夫的精彩故事。

公共工程金質獎是工程界的最高榮譽，余曉嵐的建築事務所累積拿下公共工程金質獎共三次、六座獎座；兩座公共工程金安獎。

其中，2016年中科實驗中學校舍新建工程、2017年建國市場新建工程，連續獲得台中空間設計大獎；即將完工的白海豚海洋生態館榮獲大台中建築師公會特色設計大獎；施工中的中台灣電影中心，成果也令人驚艷。

台中市重大建設水湳智慧城公共工程，余曉嵐即拿下中台灣電影館、綠美圖的專案管理以及台中國道客運轉運站，「

水湳轉運站」是可以讓國道客運重生的計畫，計畫中從74號快速道路拉一條高架路，下匝道直接就是轉運站，可以說是國道客運的高鐵站，能讓學生族、客運族更加省時便利的總客運站。

此外，已動工的台中商銀總行大樓，位於市政路、河南路口，地下10樓、地上38樓、地下10樓，將是台中市首棟高度超過200公尺的大樓，總樓高225米，外型以「招財之鑽」發想，將做銀行總部及旅館使用，規畫懸空泳池、立體綠化、Green Box等特色設計的亮點建築將動工、預計4年半完工。

對如何提升台灣公共工程建築品質與美感？他不吝分享經驗指出，公共工程標大多以「最有利標」進行，但普遍預算仍不足，業主要編列足夠的預算，招標流程需要再簡化，提升台灣公共工程建築品質與美感，應該採用分層負責，讓建築師的理念可以好好發揮，營造廠有錢賺、同時要負起施工責任，政府領頭的公共工程案就會變得更好。

(中時 )