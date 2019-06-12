中華男足相隔半世紀再於成年國際賽擊敗香港，除了陳浩瑋的梅開二度，開賽第34分鐘吳俊青送出的腳後跟助攻，也是打破僵局的關鍵一腳。青仔賽後開心的說，以台灣的足球環境，能夠擊敗全職業球員的國家隊，這場勝利真的意義非凡，一路走來真的很有感。

「這一路走來，這場勝利真的意義非凡，尤其對我們老隊員來說，」吳俊青說：「一直以來，球迷總要我們有職業的表現，卻不知道我們的環境與收入一點也不職業，能擊敗全職業球員的國家隊，一點也不容易。」

吳俊青已經30歲了，他曾加盟中甲的湖南湘濤，也曾在基層足球俱樂部任教，曾經對環境感到氣餒，這一刻總算一吐怨氣，「有的人要教球、有的人要兼課，台灣足球員也許欠缺技術或大局觀，但我們從來不缺拚搏的精神！」

青仔也用手遊做比喻，要求在新手村的人練到滿級，「但沒有高等怪與裝備，要砍到什麼時候才升級？」青仔說，離開台灣的球員成長幅度都非常大，如陳庭揚與王睿，短短半年旅外洗禮，進步有目共睹，「台灣選手有質、有態度，真的希望大環境能更理想。」

作為資深國腳，吳俊青在這兩場國際友誼賽使出渾身解數，高雄主場對尼泊爾率先破門，再於香港的大雨中送出絕妙助攻，獲勝後他也豪氣的說：「再來要好好準備世足資格賽，前1屆沒贏半場，這次希望衝擊第3輪！」

中華男足9月起將接受2022世足亞洲區第2輪資格賽考驗，該階段40隊分成8組，踢主客雙循環賽，由分組第1與戰績較佳的4支分組第2晉級第3輪與2023亞洲盃會內賽。分組抽籤將於7月17日進行。

(中時電子報)