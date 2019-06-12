台中市在鐵路高架後，後站人潮湧現，吸引多餐廳、商家進駐，新站生活圈逐漸成型，兩側發展更趨平衡。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

台中大車站計畫帶動東區區域整合再生，朝向更現代化、多元化的國際都心發展，秀泰廣場、大魯閣新時代百貨，人潮帶來錢潮，備受矚目的李方艾美酒店即將開幕、綠空鐵道計畫動工等，加上鄰近的台糖湖濱生態園區，及日本三井集團進駐，打造LALAPORT購物商場，為東區商業發展增添動能，房市明顯受惠。

台中車站過去由於鐵路分隔，大多數的產業偏向於前站發展，在鐵路高架全面完工後，後站人潮湧現，吸引許多餐廳

、商家進駐，新站生活圈逐漸成型，兩側發展更趨平衡。

東區逐步成為結合交通、休閒、商業、旅宿、文創等產業的一線城市，提升的生活環境與機能，吸引原有市區人口選擇居住，緊鄰的太平、大里等區域民眾也紛到東區卡位，在交通便利加持下遷入置產。

麗寶集團旗下上市建商名軒開發，在台中東區推出「夏卡爾」建案，以「超值、實住、享受」三大原則，在首購產品中特別吸睛，打造一次到位，又能輕鬆負擔的居住環境。

「夏卡爾」建案規畫39-53坪，大3-4房，公設比僅31％，且為雙併一層兩戶，同樣價格可買更多的使用空間，超越「先求有、再求好」的購屋基本原則。

甲桂林廣告專案經理李祜寧強調，看好東區「錢」景，政府政策利多，財團投資布局，帶動人口的回流，台中鐵路高架化縫合前後兩站，後站發展能量大爆發，「夏卡爾」坐擁區段優勢，產品本身超高的CP值，大坪數、大格局，公共設施豐富多元，在房地產市場創造熱銷行情。

業者表示，「夏卡爾」受新婚族、核心家庭、二代置產等客戶青睞，東區、太平、大里區域客佔比達5成以上，第二圈的北區、南區、西區等也逼近3成，除了自住使用為大宗，也有不少是長輩置產、資助子女等用途，「存錢不如存房」，不動產更能傳承，具有保值性。

(中時 )