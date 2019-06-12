中央大學客家學院學生在跨領域與創新教學系列課程中，結合客家意象製作出各式文創商品。（邱立雅攝）

中央大學客家學院推出「Idea Hakka新客棧」創意空間，11日中午舉辦揭牌儀式。（邱立雅攝）

用客語談一場穿越時空的戀愛。中央大學客家學院學生用line機器人，設計出一款「1857那年我送給你的山歌」戀愛遊戲，透過與角色互動，與女主角修成正果。客家學院本學期首度推出客家文創設計與客家語文數位學習製作課程，學期末學生成果展秀出學習成果，副校長陳志臣肯定跨領域課程帶師生翻轉學習過程。

手機掃掃二維碼，馬上進入戀愛世界，只是這個角色扮演遊戲的對話，竟然都是客家話。劇情安排雙雙都從福建來到台灣的客家人江志恩與鍾純妹，兩人因「菜包」再度開啟緣分，透過山歌作為定情關鍵，但劇情也有衝突與轉折，最終兩人修成正果。

設計此款戀愛遊戲的客家系大三學生黃虢恩與黃浩表示，兩人都喜歡玩遊戲，以戀愛為背景則是發現大學是很適合談戀愛的時機，所以想讓其他人也有談戀愛的感受，花了1個月的時間撰寫劇本，再翻譯為客語用字用詞。由於劇情推演都靠文字，兩人並不擔心客語用字影響遊戲體驗，「畢竟客語也是本土語言。」

此次成果發表來自中央大學客家學院本學期推出的「客家文化創意與設計」與「客家語文數位學習與實作」，學生們有的想當YouTuber成立客家頻道、有人以藍染為發想，製作出天然環保的布品設計、也有人用學校湖畔的鵝當作靈感，結合「看家」一詞設計出「鵝‧掌屋」意象的文創商品。

客家學院院長周錦宏表示，此次成果展為跨領域學習的初步嘗試，未來還要發展設計課程、AI應用，利用網路社交軟體的資料庫做語言學習，將跨領域學習的觸角往外伸，突破「客家」舊有的概念與意象。

(中時 )