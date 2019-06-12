屏東大學花費3.2億元打造3棟新學生宿舍，設計新穎像度假中心，學生參觀後都非常滿意。（潘建志攝）

屏東大學屏商校區長期缺少學生住宿空間，校方爭取教育部補助3.2億元打造3棟新學生宿舍，可提供668床住宿空間，11日舉行落成啟用典禮。新宿舍設計時尚新穎，有度假中心的FU，還結合光電系統及雨水回收系統，非常綠能環保。

新宿舍是屏大拆除老舊女生第二宿舍，整合鄰近腹地所興建，3棟串連一體的建物一棟為女生住宿260床，兩棟為男生住宿408床，均為4人一間的冷氣套房，還為身障學生打造無障礙房間。

新宿舍以營造「家」的住宿空間理念設計，外觀為灰色抿石子，搭配紅磚及色塊營造時尚、文青風格，內部設計挑高寬敞的大廳及接待室，比照飯店等級非常氣派大方，並設置電梯及監視、門禁系統，讓住宿環境更安全。

學生們參觀新宿舍後都非常滿意，申請下學期床位抽籤時報名秒殺，大家都想入住。資工系黃郁雯說，新宿舍空間寬敞明亮，還有討論室和自修室，非常棒；企管系王慈誼說，新宿舍很像旅館，幸運抽中床位讓同學們都很羨慕。

屏東大學校長古源光說，面對少子化浪潮屏大卻逆向蓋新宿舍，是希望吸引更多優秀的外地學生來就讀。屏大近年來努力創造學生優質的住宿空間，去年幾乎沒有空房，創下入住率近100％的紀錄，學生滿意度也很高。

(中時 )