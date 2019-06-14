公館國小英文老師徐鳳敏天生麗質，許多學生向她討教裝扮技巧。（何冠嫻翻攝）

任教公館國小的英文老師徐鳳敏，個子嬌小，有著甜美笑容與水汪汪的大眼，笑起來臉頰上的酒窩，總散發著平易近人的氣質，雖然她是上課嚴謹出名的任課教師，但仍受許多學生的喜愛，常在休息時間找她聊天。

徐鳳敏對於課堂教學不苟言笑，認為英文應當聽、說、讀、寫並進，因此在文法、單字等對學生有著嚴格的要求，而她也為了能啟發學生對英文的興趣，會在課堂上安排1、2個小遊戲，提振學生精神外，更讓他們在輕鬆的玩樂下加深英文知識。

她目前擔任三到六年級的英文老師，雖然上課嚴肅，但學生仍喜歡在休息時間找徐鳳敏聊聊天、與她分享零食、糖果，有些低年級學生甚至會在班上慶生完，帶著蛋糕、飲料等送到她桌上，讓徐鳳敏備感驚訝心中感動也油然而生。

她笑說，雖上班時間不會做過多的打扮，但休息時間仍有許多高年級的小女生找她聊天，討教裝扮、穿搭技巧，而她也機會教育，灌輸她們目前仍需以課業為重，充實內在美為關鍵，教導學生們別太早接觸化妝品，待未來有能力與時間再好好專研，找出自己的風格。

(中時 )