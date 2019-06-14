高餐清新正妹林佳叡現在飯店櫃台實習，高度服務熱忱深受顧客喜愛。（林佳叡提供）

高餐學生林佳叡外型清新脫俗，白天在保險公司上班，晚上在飯店實習，自立自強賺取生活費。她個性活潑開朗，在飯店櫃台工作時，不少客人還特別指定要她服務，目前單身的她也大方開出徵友條件，順眼、體貼、孝順，「不用太帥啦！怕他太花心！」

林佳叡就讀餐旅暨會展行銷管理系3年級，她說，媽媽是補教老師，從小管教嚴格，但鼓勵她朝夢想前進，媽媽常告訴她「人不可能一輩子讀書，工作也應該朝著自己所愛的興趣」，於是她報考進入高餐就學。

為何獨鍾飯店業？她說，從小就喜歡接觸人群交朋友，也喜歡到處旅遊，住過許許多多飯店，覺得飯店櫃台每天可接觸到不同的人群，認識不同的人很棒，所以決定要往飯店業發展。

她目前在高雄華園飯店櫃台實習，每天接觸到不一樣的新鮮事，也認識許多來自世界各地的旅人。她個性活潑不怕生，上班僅化淡妝，甜美笑容更襯一口潔白牙齒，倒是單眼皮常被誤認是韓國人，讓她有些困擾。

她長相可愛外、服務貼心又周到，旅行社導遊更指名要她服務。她謙虛直說，或許是從小參加許多朗讀比賽，從學校到縣市比賽都有，正因為有這些經驗，在與人相處應對上更能得心應手。

所謂窈窕熟女君子好逑，她透露，交過2任男友，目前則是單身中，至於擇偶條件，她認為「交男友看感覺ㄟ，順眼最重要，不一定要長得帥」，就怕對方長得帥會太花心，因此只要相處得來，體貼孝順，對另一半好就好了。

(中時 )