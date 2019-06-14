泱泱鮮柚以茶類及100％新鮮果汁巧妙混搭，顛覆常人想像。（柯宗緯攝）

網美飲料店「泱茶YUMTEA」，隱身在高雄漢神巨蛋商圈，炎炎夏日來上一杯沁涼消暑冰沙系列，令人大呼過癮。期間限定「泱泱西瓜」以現打西瓜汁揉合茶湯，迸出創意新口味；「泱泱鮮柚」則顛覆葡萄柚想像，帶給味蕾多層次享受。

「泱茶」2018年夏季誕生，取名「YUM」正有美味的意思，店家堅持茶的風味，不能靠香精、果醬和果露來提味，而是使用100％果肉、手熬蔗糖，及以專利鮮茶機萃取的茶類，滿足現代人對茶的高品質要求。

「泱茶」位於高雄漢神巨蛋商圈，店內裝潢大走網美風。（柯宗緯攝）

冰沙系列是以茶與新鮮水果混搭，茶湯強調無糖也能醇香回甘。其中，「泱泱鮮柚」充滿小清新戀愛的fu，以現榨葡萄柚汁，加上手取果肉，再佐以翠玉茶湯，透明杯子可見一大片葡萄柚，新鮮看得見，喝進嘴裡微酸帶甜，又充滿淡雅茶香，是女性朋友的最愛。

泱泱西瓜（右）及泱泱鮮柚（左）以茶類及100％新鮮果汁巧妙混搭，顛覆常人想像。（柯宗緯攝）

「泱泱西瓜」則是5至8月期間限定款，有別於一般純西瓜汁，巧妙融合青茶，微微冰沙的口感，嘗得到西瓜果粒，西瓜的香甜與茶的清香，令人一口接著一口，炎炎夏日相當解渴。

「泱茶」店內也大走網美風，整體以粉色系裝潢，令人少女心大噴發，超級網美風階梯座位設計，像重現綜藝節目錄影場景，別有一番風景。一旁簡潔白色磁磚，加上鮮黃座椅及抱枕，怎麼拍都好看，也成為IG新興打卡熱點。

店名：泱茶YUMTEA

地址：高雄市左營區富民路355號

電話：（07）5561685

營業時間：上午10點30分至下午10點，無公休

售價：泱泱鮮柚中杯65元、大杯75元；泱泱嘻瓜中杯50元、大杯60元

(中時 )