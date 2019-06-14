屏東市一處非營利幼兒園遭家長投訴，5歲男童疑遭校方不當體罰，且身上還有不明挫傷，屏東縣議員許馨勻不滿屏東縣政府教育處在事發1個多月，竟無法完成調查報告，要求教育處長江國樑在自己質詢的40分鐘內全程站立、不能坐下，體會學童被罰站的感受。

據瞭解，案發當天園方正進行母親節活動彩排，男童位置站在音控台旁，疑有嘻笑打鬧舉動，吳姓會計突然在大庭廣眾，當著所有師生面前指著他鼻子罵，之後更帶進辦公室罰站，時間長達50分鐘。

許馨勻指出，5歲幼兒肌耐力一定沒有大人好，卻被要求罰站50分鐘，與其說「罰站」不好聽，於是要求江國樑站著，感受被罰站男童當時的心境。

許馨勻轉述男童陳述指出，「會計打我，打得很用力，心臟被打得快跳出來」，雖然童言童語，但這樣的論述令人旁人聽了覺得不捨；教育處組成的調查小組事後竟只詢問校方意見，卻無人關心被打男童與家長，她怒斥，教育處在此案「根本沒有功能」。

江國樑解釋，內部調查報告並不詳盡，現階段已組調查小組，將更縝密的審視事件來龍去脈，本著毋枉毋縱原則，會盡速處理此案。屏東縣長潘孟安也表示，該名會計在行政管理上應逾越分寸，未來會列入評鑑，教育處將妥善處理，許馨勻在最後2分鐘才請江國樑坐下，讓他整整站了38分鐘。

(中時 )