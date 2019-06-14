根據《洛杉磯時報》爆料，湖人提供鵜鶘交易「一眉哥」安東尼戴維斯的初始報價，將是英格拉姆、朗佐鮑爾與今年第4順位籤，沒料到鵜鶘當前最想得到的湖人新星竟是庫茲馬，卻因湖人全隊都對庫茲馬很滿意，暫時拒絕把他放入交易。

其實鵜鶘現在也算悔不當初，因為原本今年2月交易截止日前夕，湖人就打算拿出庫茲馬、英格拉姆、朗佐鮑爾及哈特等球員交易安東尼戴維斯，卻因鵜鶘高層不爽湖人與詹姆斯經紀人瑞奇保羅搶先放話，憤而決定就是不讓湖人得逞。

鵜鶘如今考量還算明確，就是想從庫茲馬、英格拉姆、朗佐鮑爾與哈特當中4選3，假如還能得到湖人今年第4順位籤，鵜鶘希望能用4號籤去跟第3方球隊換來他們想要的球員，畢竟鵜鶘手握今年狀元籤，也打算選擇錫恩威廉森。

《洛杉磯時報》也強調，假如湖人願意送走庫茲馬，或許還有機會留住第4順位籤，藉以選擇跟湖人關係密切的新秀控衛加蘭，原因是加蘭跟詹姆斯擁有同一個經紀人瑞奇保羅，只是目前湖人恐怕沒那麼容易放走庫茲馬，一切仍有變數！

(中時電子報)