一名民航公司機師長與妻子結褵將近20年，育有一對兒女，因在桃園受訓，靠電話與休假返家維繫家庭。不料他在桃園受訓，妻子竟與種芒果的姊夫在高雄摩鐵談情，還被妻子姊姊抓姦，綠光機師堅持離婚，並向妻子、姊夫求償150萬元。橋頭地方法院判二人應連帶賠償50萬元。

判決書指出，事件發生時郭姓機師於桃園市受訓，而魏姓妻子與兒女住在高雄，因姊姊與江姓姊夫在屏東種芒果，魏女想增加收入，與姊夫聯繫訂購芒果來團購銷售。

誰知芒果生意聊著聊著竟聊到床上，去年2月兩人在汽車旅館過夜，被姊姊抓姦在床，還簽下協議書，除承認兩人發生性行為、妨害家庭，願道歉、賠償250萬元高額賠償金，並允諾結束該段關係，從此不再聯繫、接觸，而機師仍被蒙在鼓裡。

誰知兩人仍繼續不倫關係，6月初再度被姊姊逮到兩人上摩鐵，姊姊通知郭姓機師，他才知自己綠帽罩頂，而且對象還是自己姊夫，郭姓機師氣得堅決離婚，還提告求償。

魏姓妻子與江姓姊夫辯稱到汽車旅館過夜，是唱歌及談芒果買賣事宜，沒有發生性行為。

不過橋頭地院審理認為，被告2人均為有配偶之人，2人於2017年2月已與姊姊達成協議，不再以任何方式作聯絡或接觸，即應避嫌避免單獨會面，然被告2 人仍選擇在深夜共同前往汽車旅館，已屬男女交往親暱之互動，非社會通念所能容忍範圍。

被告2人超乎正常男女社交往來之界限，除使郭姓機師處於極度難堪之情境外，更導致他與妻子離婚結果。認被告2 人所為，確已侵害郭姓機師配偶權，且情節重大，判2人應連帶賠償50萬元。

(中時電子報)