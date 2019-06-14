美陸貿易戰僵持 川普：雙方能達成協議

中國大陸談判代表、國務院副總理劉鶴13日表示，中美貿易戰之下，中國大陸經濟長期向好的趨勢不會改變，且外部壓力有助大陸經濟，而「監管機構應加大對經濟的支持，確保金融體系內豐富的流動性」。外媒認為，劉鶴此言代表北京即將推出更多經濟刺激措施。

據路透社13日報導指出，劉鶴於中國大陸頂尖金融論壇「陸家嘴論壇」上表示，北京有大量的政策工具，有能力應對各種挑戰。雖然自去年中美貿易戰開打以來，中國大陸已實施多項經濟支持政策以及金融寬鬆政策，但逐漸冷卻的大陸經濟讓大陸政府挽回企業信心更加吃力，加上上月中美貿易戰突然急劇升級，引發外界對貿易戰全面爆發，並導致全球經濟衰退的擔憂在上升。

劉鶴在論壇上表示，現今中國大陸確實面臨外部壓力，這種壓力將幫助我們強化自主創新以及加快發展。他也表示，中國大陸政府將推出更多強有力的措施，以促進改革與擴大開放。正在劉鶴發表此言之前，中國大陸政府公佈的信貸增長不如預期，增強市場對中國大陸需要進一步貨幣寬鬆的期盼。

中國大陸央行、人民銀行行長易綱上周也曾表示，如果貿易戰更加惡化，中國也有巨大的空間可做政策調整。而在上月，中國大陸央行加大了增加貸款增長和商業活動的力度，宣佈分三個階段下調地方銀行存款准備金率，以降低小型和私營企業的融資成本。

報導指出，部分分析家認為正當美中雙方陷入貿易戰愈來愈深，雙方達成協議的可能正逐漸減少。即使美中雙邊都未曾正式宣布，美國總統川普仍再三強調，他將於中國大陸國家主席習近平在G20峰會上會面，商議貿易協議。

(中時電子報)