阿翔（陳秉立），日前被爆出與謝忻當街親吻，震驚社會，而兩人8年婚姻也岌岌可危。事情爆發後，謝忻的「深情」喊話更是讓許多正宮人妻為Grace抱不平，對破壞家庭的小三恨得牙癢癢。屏東大聖公媽以解決夫妻問題的神蹟揚名，信眾只要向神明稟明原委得到同意後，便可以轉轉神像得到祂老人家的幫忙。

位於屏東縣新園鄉的百八番大聖公媽廟，當地盛傳轉轉神像有讓夫妻相處和諧或是趕走小三的神力。據悉，「大聖公媽」在世為恩愛夫妻，但無子嗣，兩人擁百八十番的大片土地，離世後由當地郭姓人家分繼，郭家感念兩老恩情便雕刻神像祭祀，據說生病的人只要祈願一次，一般的病都會痊癒，相當靈驗，因此民眾後來集資蓋廟奉祀至今。

據說，民眾到此多為家庭婚姻之事，參拜的習俗是，若想祈求夫妻和睦，在秉告原委獲得神明同意三次聖筊後，可動手將大聖公媽夫妻神像轉成「面對面」；倘若是夫妻另一方外遇，想要對方回心轉意跟外遇對象分開，就將神像轉為「背對背」。

有媒體報導，曾經有小三到大聖公媽前，想求神斬斷了男友與正宮元配間夫妻姻緣，但不管她怎麼擲筊，就是得不到同意杯，只能含淚離開。

(中時電子報)