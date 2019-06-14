港反送中DPP當撿到砲？ 藉港人血淚操弄籌中剿韓？

香港日前爆發「反送中」運動，高市觀光局12日按既定行程帶隊前往香港參加旅展，未料引來民進黨立委趙天麟痛批「在傷口上灑鹽」。殊不知，民進黨執政的基隆市跟屏東縣政府也派團參加香港旅展，而且這活動發起單位是台灣觀光協會，該會會長是鼎鼎大名的綠營大姐大--葉菊蘭，趙天麟「逢韓必反」竟大水衝倒自家龍王廟。針對趙天麟「暗黑心理」，北市議員游淑慧一言點破：「是挺香港？還是消費香港？」

游淑慧在其臉書質問「趙天麟大立委：高雄市派觀光局主秘參加香港旅展，有什麼問題？我們台北市還是由觀傳局長親自帶隊耶，你有意見嗎？你敢吭一聲嗎？」

她分析表示：「眾所皆知，台港兩地的觀光產業是互惠互利的；對香港來說，觀光本就是很重要的經濟活動；而對台灣來說，港澳觀光客也是我們重要的客源之一，每年約170萬人次，超過百億的觀光收益！

龐大觀光收益對香港、台灣都很重要，對北京又不重要；所以抵制香港旅展，倒霉的是台港兩處經濟，是腦子被門夾到了嗎？」。

游淑慧批評民進黨立委「一邊嘴巴挺香港『人權』，一邊卻要用行動抵制彼此的『經濟』⋯真可以再無恥、弱智一點！」。

對綠委趙天麟「針對高雄、消費香港⋯」說三道四行徑，游淑慧送他一句「民進黨這些大人真噁心！」。

網友也群起質問趙天麟「不是民進黨執政的高雄市，就處處謾罵刁難！這種人還有臉擔任高雄市立委？！」、「趙大立委 你能夠為高雄市民爭取福利，那就是登革熱的經費趕快爭取吧，不要在那邊胡說八道了」、「一件事很不解，為什麼綠黨什麼亂七八糟的話都可以講、即便講錯了，冤枉人了之後都不當一回事」、「民進黨就是在消費香港、想騙選票而已，不然妳說他們嘴巴講要挺香港，但實際上有做出什麼嗎？沒有，就出一張嘴！」。

(中時電子報)