「瑤瑤」郭書瑤擁有甜美外型、E奶火辣身材，當年她以「殺很大」電玩廣告出道爆紅，近年轉型成實力派演員，在電視、電影圈都交出漂亮成績單，昨（13日）她在社群網站分享《好電影的法則》讀後感，但邪惡視角露出一條深溝，讓網友暴動直呼太犯規！
郭書瑤曾以電影《志氣》奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎，前年演出《通靈少女》更是獲得許多好評，創下事業高峰，今她讀完《好電影的法則》一書，有感寫下：「好的戲，不要用說的。好的關係，不要用演的！但不論是戲還是關係，都要用心感受。」似乎受益良多。
而照片中的她低著頭，用手撐著臉頰，把注意力都放在書上，看似相當認真，但她穿著黑色低胸小可愛，令網友忍不住把焦點放在胸前那一條深邃的事業線，紛紛激動留言「仙姑妳這個角度…」、「坐妳對面看著妳要怎麼專心？」、「妹妹妳可以穿高一點嗎」，意外掀起討論。
(中時電子報)
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