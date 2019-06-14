韓國瑜13日晚間接受台視訪問時表示，「黑韓」是一個產業鏈，如果他初選沒過，這個產業就沒了。

而看到凱道上人山人海，韓國瑜非常感謝，他說韓流沒甚麼了不起，只是代表民心，請聽老百姓在憂慮甚麼！

對於支持者很多都是長輩阿或是生活比較辛苦的人等，韓說很多農漁民勞工、弱勢族群，都支持他，因為認同。另外還有很多上百家企業界，非常擔心台灣未來競爭力。

對於有人提醒韓粉都是固定的，韓國瑜說，開餐廳不怕肚子大，候選人當然都希望票多！誰不想擴大票源！

韓國瑜也透露，他第一次投票，23歲，投林義雄的太太方素敏。韓說他當時是軍官，但也有自己的想法！現在年輕人，不喜歡你，問柯p可愛在哪？韓國瑜不可愛在哪裡？他們可能也說不出來！他們就是想投柯P！

不過韓國瑜解釋，他施政重點都是放在年輕人還有弱勢，包括10月1日成立青年局，幫青年創業。但年輕人可能覺得這個人不好看、沒趣，這個人很老，「我也沒辦法」！

韓國瑜也痛批「黑韓」，他不是陸委會，也不是總統府，也不是中央機關，關於「反送中」晚了幾個小時發表意見，天天被罵！拜託好不好，才晚幾個小時，因為「黑韓」是產業鏈，要等他沒有過初選就結束，就看下一個誰出來就黑誰。

韓國瑜指出，有目的的「1450」就是拿錢辦事開始黑，另外就是製造假想敵中隊，假裝韓粉，罵李艷秋、唐湘龍。「我現在每天忍受這種痛苦，我明知但無力，因為要花很多錢！沒有這麼多資源，所以每天挨打，現在是在打罵中成長的政治人物」。韓說，這些人去罵到最後，還讓黃光芹討厭韓國瑜。

韓無奈說，只有他不參選，或在地球上消失，他們就會換下一個目標。

韓國瑜也舉連勝文為例，選台北市長時每天被罵，大家就不信任他了，現在韓國瑜就是如此，所有網路不停的嘿，就當掉，就這麼簡單！

至於王金平院長退出初選，韓國瑜表示，過一段時間一定會去拜訪他。而韓說他家人也受到攻擊，以他的定義，就是孬種砸碎，多在鍵盤後面，很多人都被攻擊。一旦在太陽下一曬，多麼可悲，他完全看不起，這些人攻擊王院長、朱立倫、名嘴，一旦詭計得逞，台灣民主自由受嚴重傷害。

韓國瑜透露，他有致電李濤，李濤很生氣，為何要用惡毒字眼形容李艷秋，但李濤明理知道，是有人故意做的，希望大家清楚「暗黑部隊」夠了！台灣希望正能量！

韓國瑜也特別澄清，只說過「苦民所苦，從沒說過打到權貴」，他是說為何不面對面溝通？可以理性溝通，韓說他是心胸很開的人，一個電話他就來了，4月5日沒約成是因為陰錯陽差。他可以接受任何發展的可能。但他澄清從沒說「要跟權貴保持距離」、「發動階級戰爭」，到今天為止都可以完全溝通，誰來看都是坦蕩蕩見面，韓猜測可能國民黨內有很少、一點點人，不喜歡他吧！

針對韓指未曾說要打倒權貴，還原韓在4月發表的五點聲明，原文是「長久以來政治權貴熱中於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩」，並未表示要打倒權貴。

韓專訪中並強調，千萬不用區分甚麼權貴，就是捍衛中華民國，大家把路線講清楚，老百姓決定，投票後不要後悔！

對於郭台銘做廣告稱讚對手，韓國瑜認為選完之後大家還是好朋友，台灣需要和諧、包容，而不是捅對手！

(中時電子報)