相信許多家長都碰過，總有煩人的親戚、長輩或是鄰居喜歡對心肝寶貝，開自以為幽默的玩笑，但也礙於情面笑笑帶過。柚子醫師「陳木榮」在臉書PO文表示，他也時常遇到這種人，有次真的讓他忍無可忍，怒飆髒話。

擁有數十萬粉絲的陳木榮醫師在臉書粉專表示，總有些人以弄哭小孩為樂，開著不好笑的玩笑，看小孩掉淚還很得意。他說自己的女兒「柚子小妹」很隨和，原本對大家的說法都不以為意，但這半年總有個自己根本不認識、愛裝熟的「爛人」，每次都對柚子小妹說「媽媽好漂亮，但妳長得像爸爸」，久而久之女兒開始產生自卑心理，有次還哭了起來，對方卻說「羞羞臉，哪有這麼愛哭的」。

陳木榮說，對方要說孩子像誰他沒意見，但明知道孩子聽到這句就會哭出來，還硬要講，爆氣怒轟「去你X的我跟你很熟嗎？要不是我不愛計較，我會直接嗆『你跟你爸媽完全不向』」。

陳木榮更舉例許多父母聽到都會爆氣的無聊玩笑話，例如「怎麼都不叫？你是啞巴哦」、「把你的小雞雞剪掉好不好」、「爸媽離婚後，你要跟誰啊」、「如果你是男生就好了」、「分我一點好不好，你好小氣哦」、「等弟弟出生後，媽媽就不會理你了啦」、「媽媽把你丟掉好不好」，氣得直說「你還父母雙亡咧」、「你的東西先給狗吃吧」、「從小得不到母愛？」

網友看到也心有戚戚焉，直說「我親戚就很愛開這種玩笑，每次都想直接打他」、「我爸媽也都這樣嚇孫子，搞到我爆氣，他們就收斂了」、「一堆老人都無聊當有趣，沒被嗆過還不會檢討」，更有女網友分享自己經驗，說曾有陌生阿嬤跑來對兒子說瘦成這樣，怎麼不多吃點，讓她當場回嗆「妳這麼胖，我們也沒叫你少吃」。

(中時電子報)