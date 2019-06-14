演出不輸職業舞者。圖：遠航提供

主辦單位與演出者的大合照。圖：遠航提供

澎湖國際海上花火節遠航之夜13日晚間青春登場，澎湖縣政府與遠航熱情邀請旅客及鄉親至馬公市觀音亭園區一同共賞璀璨花火秀表演！現場節目自晚間7點40分起由澎湖縣文光國中舞蹈表演開場，台日兩地知名的青春偶像noovy男孩樂團及全民女友邵雨薇接續上場外，眾所矚目的美麗空服員帶來熱歌勁舞更是帶動氣氛嗨翻全場！

縣長賴峰偉蒞臨現場致詞感謝遠東航空本次活動的贊助及協助澎湖推展觀光。當天遠航攤位也有好禮大放送，提供給蒞臨現場的朋友。鄉親們最期待的登機證回娘家活動又來了!這次憑2019年度遠東航空1-6月份有效登機證可至現場參加抽獎，獎品內容有頸枕組與運動毛巾等遠航Logo紀念品，同時加入遠航官方臉書及LINE帳號者也可獲得精美小禮品。

活動現場除了精彩演出以外，璀璨煙火結束後，在民眾安排精心求婚示愛下，經由數萬民遊客的見證，成功促成一對佳偶，也讓整場活動增加了許多浪漫氣氛。

遠航總經理李梓煌表示，多年來遠航深耕澎湖的成果大家有目共睹，為了服務升級，機隊汰舊換新計畫持續進行中，自2017年起至目前為止共引進6架ATR72-600型客機執飛於台北、台中、高雄三地往返澎湖航線。第4季也將再引進3架新機，至今年底共預計有9架上線營運，遠東航空目標建立10架的ATR機隊規模，可望增加離島航線班次的密度，提供旅客更舒適、便捷的服務。

昨日無法到場參與的民眾還有機會，澎湖國際海上花火節活動每週一、四舉行至6／27日止，可把握機會一同共襄盛舉。相關訂位購票資訊可參考以下通路訊息：

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