車內空間狹窄，在長途旅程之下，許多人都會因此暈車，因此有部分民眾習慣上路時事先吃下暈車藥，或是使用暈車貼片預防，但駕駛能不能跟著使用暈車貼片呢？對此食藥署給出解答，表示駕駛絕對不適合使用暈車貼片，因為暈車貼片的副作用就是會嗜睡。

食藥署在闢謠專區表示，坐車、搭船或是搭飛機引起的頭暈、噁心、嘔吐現象，在醫學上稱為「動暈症(motion sickness)」，是因為視覺、內耳中前庭與半規管之間的不協調所造成；暈車貼片的確能有效舒緩動暈症所引起的症狀。

但由於市面上大多數暈車貼片成分多是東莨菪鹼(Scopolamine)，會在使用貼片後持續釋出，經由耳後皮膚吸收後進入血液，具有能夠抑制前庭腦幹反應及嘔吐中樞的功效，以達到鎮暈止吐的效果。然而其副作用為嗜睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上困擾，幼兒跟老人更有機率出現興奮反應。

食藥署表示，民眾使用暈車貼片前，必須先行經過醫師或是藥師諮詢，且不建議12歲以下兒童使用，貼上暈車貼片後，更是不能駕車、操作危險機械，車程結束後立刻除去，並洗淨所貼之處與雙手，以免殘餘藥品持續作用；也建議駕駛，為了防止嗜睡等副作用的駕駛，改以其他成分的暈車藥代替。

(中時電子報)