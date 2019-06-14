社群軟體Instagram網站今天清晨驚傳當機，網友無法連上網站，一度出現無法讀取的畫面。

全球網友使用的Instagram發生大當機，不論動態、即時訊息，都無法更新，只能讀取之前畫面，網友哀鴻遍野。

根據實測，目前Instagram網頁仍未恢復，Instagram官方尚未就這起最新的災情回應。

(中時電子報)