Instagram清晨死當GG！網友哀鴻遍野 07:012019/06/14 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 IG大當機(翻攝畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 社群軟體Instagram網站今天清晨驚傳當機，網友無法連上網站，一度出現無法讀取的畫面。 全球網友使用的Instagram發生大當機，不論動態、即時訊息，都無法更新，只能讀取之前畫面，網友哀鴻遍野。 根據實測，目前Instagram網頁仍未恢復，Instagram官方尚未就這起最新的災情回應。 (中時電子報) #網友 也許您會感興趣 推薦閱讀 撩起女伴熱褲摸俏臀 11秒畫面走光 12:552019/06/10 社會 高雄網友大讚騎車不再震掉拜拜的雞 網笑翻 14:452019/06/10 政治 王剛北京擁四合院 有如博物館 04:102019/06/11 話題觀察 清涼上衣！白皙妹美背全露 雙峰呼之欲出 10:022019/06/11 社會 養蜂掌門人揭蜂蜜真相 網崩潰喊吐 10:312019/06/11 生活 馬如龍遺照是領獎畫面 沛小嵐消瘦憔悴 13:012019/06/11 娛樂 浮潛客踩踏海龜 畫面曝光引眾怒 15:532019/06/11 旅遊 治水不力別肖想選總統？網怒駁2句打腫臉 10:142019/06/12 生活 謝忻神隱！神人秒揭「最新動態」 13:592019/06/12 星奇 萌翻!韓國瑜李四川玩擠眉弄眼 網：太可愛了 14:002019/06/12 生活 生活熱門新聞 hTC新機這售價 網友嘆：到底哪來的自信 - 生活 中油油輪遭襲 台大醫憂心：最可怕的問題發生了 - 生活 韓國瑜雲林造勢會來多少人？張善政：花蓮青農給答案 - 生活 真的母湯！老媽醃竹筍好吃的秘密 女兒一看罐子差點吐了 - 生活 腎結石108顆 于美人曝喝這個害的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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