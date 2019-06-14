@中國時報

史上最曲折的民進黨總統初選結果揭曉，蔡英文挾現任優勢以8.2趴贏過賴清德，領先幅度超出預期。黨主席卓榮泰表示，民進黨已產生最強候選人，將立即著手整合，並啟動選戰模式。由於初選結果超完美，賴清德也在第一時間向蔡英文道賀，民進黨士氣大振，原本勝券在握的國民黨卻陷入內亂，選情正面臨逆轉。

美伊緊張情勢升高之際，又有2艘油輪13日早上在伊朗外海的阿曼灣遭魚雷及磁性水雷攻擊。當中1艘為台灣中油公司承租的貨油船，船上價值10億的7.5萬噸石油腦恐付之一炬。中油表示，石油腦庫存到7月底無虞，國內供應不受影響。這是中油營運70年來首次有載貨貨船遇襲，內部直呼「很倒楣」。

國民黨7月28日將召開全代會，主要任務就是通過提名總統候選人。據悉，有黨代表推動連署，刪除現行黨章規定總統為當然黨主席的規定，希望明年贏得總統大選後，已放棄爭取大位的黨主席吳敦義可續任黨魁，無論誰當選總統，都不需要交出黨權。

已經試營運的台大癌醫中心成了郭台銘的大「錢坑」，昨天加贈50億元給癌醫，卻滿腹牢騷抨擊政府行政效率慢與法規有問題，讓癌醫蓋了10年，他原本可不必捐出這筆錢，加上昨天才簽約認捐，更加確認郭台銘捐錢時間點的背後用意。

@旺報

第11屆上海陸家嘴論壇13日舉行了上交所「科創板」開板儀式，從去年11月大陸國家主席習近平在首屆進博會上宣布籌建科創板後，到正式開板，經歷短短200多天，大陸資本市場就迎來了一個全新板塊，尤其中美貿易戰演變到科技戰之際，科創板的開板象徵大陸的資本市場將加大力度對外開放，其戰略意義不言可喻，陸媒更指以「歷史性時刻」形容亦不為過。

滬倫通通車在即，中英兩國人民摩拳擦掌，盼學香港首富李嘉誠「錢」進英倫。不過，分析師指出，投資人在前進滬倫通之前應該知道兩件事，一是掌握英國倫敦交易所特性，二是了解投資風險，先弄清楚滬倫通的遊戲規則，才不會誤踩地雷。

繼今年2月美國眾議院議長裴洛西、以及魯比歐等5名友台參議員力邀蔡英文總統赴美國國會演講後，日前美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪台時，也再度向蔡英文發出邀請。不過，此事也立刻引發北京方面關注，不只大陸媒體於國台辦記者會就此事提問，就連大陸涉台系統也在積極評估並就此沙盤推演。

美國軍隊和情報機構，正通過打造堪比核武的全球最大網路武器庫，在全球引發網路軍備競賽。包括挖掘軟體和系統漏洞、開發木馬病毒，用於網路攻擊甚至網路戰。

@工商時報

灣風雲再起！繼一個月前四艘船艦在荷姆茲海峽遇襲後，周四（13日）再傳兩艘油輪在阿曼灣遭到攻擊，分別為日商及中油所租用。正值美國與伊朗對峙的敏感時刻，波灣緊張情勢有急劇升高之勢，國際油價應聲大漲逾4％。

大陸為扶持創新型科技企業再釋利多。大陸證監會13日突然宣布科創板開板，近期還將公布包括全面推進H股「全流通」改革、研議取消QFII（合格境外機構投資者）和RQFII（人民幣合格境外機構投資者）額度等重大配套措施，加速擴大資本市場對外開放。市場預估，此一全新板塊可望在7月正式交易。

相隔七年半之後，大陸網路巨擘阿里巴巴即將回歸港交所。綜合外電報導，阿里巴巴已申請在港上市，最快今年第三季掛牌，集資額高達200億美元（約合1,560億港元），可望成為香港2010年以來規模最大的股票上市案。

經濟部13日找來和碩董事長童子賢及廣達集團董事長林百里到經濟部暢談中美貿易戰影響，經長沈榮津表示，「這就是接地氣」，要了解貿易戰對企業的影響。不過由於影響範圍相當大，已請電腦公會（TCA）先整合業界意見，預計一個月內會有結果，經濟部將根據意見給予必要協助。

(中時電子報)