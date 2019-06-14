婚外情毀事業! 謝忻爆為救阿翔"願退演藝圈?"

「浩角翔起」成員阿翔偷吃謝忻，也讓他愛家好男人形象全毀，對此暫時消失螢光幕前的海倫清桃也對此事做出評論，她表示所有人都沒資格評論這段愛情，但話鋒一轉立刻驚爆：「可能阿翔很厲害，他真的很體貼」。

海倫清桃透露有次上節目，心情相當緊張，當時還在化妝室準備時，只看到阿翔走進來就先主動跟她打招呼，而且還告知她桌上有便當可以享用，當下讓海倫清桃覺得備感貼心，直呼一般女生都會覺得很感動，對於阿翔爆出偷腥風波恐婚變，她則表示：「愛情很難說，外面的人都沒有什麼權力講人家，他雖有老婆在家支持，但同時跟謝忻也有革命感情，當小三很可憐，愛了就很難說，運氣好當正宮」。

而在事件爆發兩天後，謝忻終於發聲明以手寫信向Grace道歉，表示：「我非常非常的對不起妳，對於自己的不理智以及衝動感到萬分的羞恥及悔恨」，不過仍有許多網友不買帳痛批：「隔空寫道歉信，是寫給網友看嗎？」、「該親的都親了，再說對不起有意義嗎」？

(中時電子報)