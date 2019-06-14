綠總統初選民調出爐！ 蔡贏賴8.2%也勝韓柯

昨日（13）民進黨中央宣布，初選由現任總統蔡英文勝出，競爭對手前行政院長賴清德與黨內各要角，也隨即發出祝賀並籲黨團結拚連任。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，民進黨可以為了2020，全黨忍痛硬是定於一尊、把蔡推出來，這是國民黨永遠學不會也做不到的事；更怒吼藍營「有些人，真的是夠爛的了！」

民進黨秘書長羅文嘉指出，在把這三天所有結果有效樣本一一核對、確認無誤後，共完成五家民調公司16051通有效樣本，包含8056通市話、7995通手機有效樣本，也給民調委員會簽名確認。最後結果，蔡英文35.6768％、賴清德27.4843％，由蔡勝出。

胡幼偉在臉書發文，直言：「民進黨，可以為了2020，全黨忍痛硬是定於一尊，把蔡阿姨推出來。這是國民黨永遠學不會、也做不到的事情。」

胡幼偉進一步指出：「國民黨永遠是：看局勢不好，一個個躲得老遠；怎麼叫他，他都死不肯出來；然後，一看局勢對自己有利了，一個個，都跑出來了。叫他不要出來，共推一個最強的，死也不肯，都擺出『成功必須在我』的那副死樣子！然後，你弄我、我弄你，弄到分崩離析、土崩瓦解，內鬥內行、外鬥外行，寧可同歸於盡，也絕不肯先求黨的勝選、再求個人權位！不是嗎？我有說錯嗎？等到2020輸了，再來你怪我、我怪你，檢討文章一寫一大篇，有什麼用呢？」

最後，胡幼偉更怒吼：「只能說，有些人，真的是夠爛的了！」

(中時電子報)