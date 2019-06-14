綠總統初選民調出爐！ 蔡贏賴8.2%也勝韓柯

民進黨總統大選確定由總統蔡英文出線爭取連任，也讓民進黨士氣大振。但對國民黨來說，卻敲響了一記警鐘，對於現在國民黨局勢，台灣大學社會科學院副院長兼政治學系主任張佑宗表示，現在民進黨確定定於一尊，國民黨若由於高雄市長韓國瑜出線，韓的勝選機會存在於蔡英文與台北市長柯文哲在中間選票的激烈廝殺。

民進黨總統初選結果蔡英文勝出，近來民調皆顯示蔡英文止跌反升，在三腳督情形下，小英支持度也不輸韓國瑜和柯文哲，三足鼎立態勢儼然成形。連柯文哲都說過，如果在一對一pk才有機會贏韓國瑜，但若是三腳督就很難說了。

對此，據港媒《中評網》報導，張佑宗認為，國民黨現下態勢是郭台銘與韓國瑜，兩強之間劍拔弩張，對國民黨是內傷。

張佑宗指出，韓國瑜至今仍有35至40%的支持率，蔡英文與柯文哲差不多都有30至35%的支持，若柯文哲參選，在蔡與柯票源有高度重疊性下，有可能出現互相棄保與選情緊繃兩種情況。韓國瑜在蔡柯兩強激烈廝殺下能勝出。而據目前外界一般看法，柯參選2020的機率仍高。

(中時電子報)