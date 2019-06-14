氣象局對高屏地區發布豪雨特報。(中央氣象局)

第5道梅雨鋒面來襲，全台豪雨不斷，中央氣象局今針對8縣市再發布大雨特報，高屏大雷雨，氣象專家表示，今白天受滯留鋒影響，有劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨…等)發生的機率，直到今晚降雨才會緩和，結束4天的強降雨。

高屏地區大雷雨即時訊息。(中央氣象局)

根據氣象局預測，這波梅雨鋒面，為全台帶來可觀雨量，嘉義阿里山3日累積雨量達452.5毫米最多，南投合歡山443毫米其次，相當可觀。氣象局局長鄭明典昨更在臉書上分享一張衛星雲圖照，台灣除了南部部分地區外，全島都籠罩在鋒面雲系下，其中新竹、苗栗和台中部分地區上空，更是被一顆大大的粉紅色愛心壟罩。

昨晚衛星雲圖出現愛心籠罩台灣上空。(翻攝鄭明典臉書)

今雨勢稍緩，但氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今白天受「滯留鋒」影響，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…等)發生的機率，低漥地區防淹水；山區已累積大量降雨，易有塌方、落石、土石流發生，應避免到山區活動。今晚起降雨緩和，結束四天的強降雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六、日(15、16日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，北台灣轉晴、白天微熱，高溫將回到30度以上，早晚稍涼；其他地區天氣亦明顯好轉，僅南台灣及中部山區有局部短暫陣雨的機率；由於山區土石含水量多，活動仍應注意安全。

《天氣風險 WeatherRisk》臉書也提醒，今中、南部目前仍有較大雨勢，尤其海面上不斷有雷雨移入高雄、屏東，上班上課要留意安全。

氣象局今發布大雨特報縣市，為新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、臺東縣等8縣市發布大雨特報；高雄市、屏東縣發布豪雨特報。

空襲不斷！全台今都有雨 高屏大雷雨（中天新聞）

(中時電子報)