包括中油承租油輪在內2艘船隻13日傳出在中東海域阿曼灣遭受攻擊，美國國務卿蓬佩奧將矛頭指向伊朗，表示根據美情報單位依據武器種類等線索，判定是伊朗所為，並強調這項攻擊是對國際和平與安全的威脅，對航行自由的公然攻擊。

針對2艘油輪於中東遭攻擊，美國國務卿蓬佩奧將矛頭指向伊朗，表示根據美情報單位依據武器種類等線索，判定是伊朗所為。

綜合外電報導，中油一艘自中東載運7萬5000噸輕油的油輪Front Altair號，於台灣時間中午左右，在伊朗外海的阿曼灣，疑似遭到一枚魚雷擊中，所有船員都已獲救。

蓬佩奧（Mike Pompeo）13日在臨時記者會上說明，根據美國情報單位研析，伊朗應要為此次油輪襲擊事件負責。不過蓬佩奧當時並未提出任何證據證明他的說詞。

報導指出，此事件必然讓川普政府與伊朗之間自5月起的緊張局勢更加緊繃。就在5月12日，4艘郵輪在波斯灣鄰近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭爆炸攻擊，與此事爆炸案地點鄰近，當時蓬佩奧與白宮安全顧問波頓（John Bolton）皆聲稱伊朗要替此事負責，即使兩位都沒有提出相關證據。

美國總統川普去年5月宣布「伊朗核協議」的「聯合全面行動計畫」，並恢復對伊朗的嚴厲制裁，而德黑蘭則在今年5月8日則宣布，不再遵守其中部分規定。而外界認為，這意味伊朗有意重啟核武計畫。

(中時電子報)