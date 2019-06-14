NBA球季告一段落後，許多玩家將手上的投注資金轉移到大聯盟（MLB）賽場上來，而台灣運彩今年推出的棒球「局局樂」，是最新又最容易賺獎金的玩法，玩家們可以從第1局到第8局，針對每1局進行投注，可以猜該局是「和局」、「主勝」或「客勝」，3個選項賠率相對高，該局的結果一出來就可以馬上知道是否中獎。

棒球賽每局進行的時間相對較短，受影響的變數相對較少，下注的可預測性相對提高，尤其是在兩軍先發投手旗鼓相當的低比數、投手戰時，更容易掌握戰況來下注，而且投注資金週轉率快，目前已獲多數彩迷喜愛。

6月15日響尾蛇對國民之役，蛇軍由Robbie Ray（5勝3敗、自責分率3.54）擔綱先發，對上國民的賽揚獎強投Max Scherzer（4勝5敗、自責分率2.83）。這兩大強投的對抗，預期是低比數的投手戰，Max Scherzer在六月出賽兩場共投15局只有1分責失且拿下兩勝，狀況正從季初的搖擺逐漸回穩中；Robbie Ray最近兩戰投13.2局共失5分，戰績勝負各一；論近況和數據顯示，玩家或可在「和局」、「主勝」的選項中考慮下注。

6月15日另一場小熊與道奇的賽事，大家也可以試試手氣。小熊的Kyle Hendricks（7勝4敗、自責分率3.00）領軍在客場挑戰由Rich Hill（3勝1敗、自責分率2.40）掛帥先發的道奇隊。Rich Hill近二戰主投12局送出15K，只有2分責失且拿下二勝。Kyle Hendricks六月兩次出賽的成績也不遑多讓，共投14局只有3分責失也進帳兩勝。

整體來看，道奇目前在分區領先且佔主場優勢，但最近曾吞下連敗，面對來勢洶洶的小熊，此役勝負或將取決於兩隊打者誰能率先突破對方先發的壓制，戰況極可能也是一路膠著，必將考驗玩家們的智慧。

(中時電子報)