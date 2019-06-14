只能說為了迎接勇士在甲骨文球場的最後一戰，勇士已經傾巢而出！原本被列為出賽存疑的勇士替補中鋒盧尼，在14日總冠軍賽G6賽前順利參加了投籃訓練，更得到勇士總教練科爾親口承諾可以上場，甚至還在G6先發登場，展現硬漢風範。

身為勇士最重要的替補內線戰力，盧尼在總冠軍賽G2首節，就被里歐納德直接衝撞胸口倒地，隨後被檢查出肋軟骨斷裂，無奈宣告缺席G3，一開始雖被認定球季提前報銷，但他咬牙宣告帶傷上陣，且在G4、G5都有上場表現。

由於勇士打完本季後，主場將由原本位居奧克蘭灣區的甲骨文球場，搬到舊金山市區的大通銀行中心，勇士從1966年開始，就以甲骨文球場當作主場，也讓這個球場成為目前還在使用的最舊NBA球場，所以G6意義格外不同。

「當這場比賽結束之後，無論輸贏，我們都會答謝我們的球迷！」科爾說，畢竟勇士當前還瀰漫著杜蘭特G5阿基里斯腱撕裂退場的悲傷情緒之中，如今又要面臨甲骨文球場的最終戰役，看來他們在G6勢必會卯足全力搶勝。

(中時電子報)