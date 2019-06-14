被美譽是俄羅斯「最性感撲克玩家」26歲正妹諾維可娃(Liliya Novikova)，日前被發現猝死在莫斯科家中浴室，死因疑使用吹風機或手機時，觸電身亡，她猝死當天距27歲生日只有4天。

俄羅斯最性感女賭神諾維可娃猝死家中浴室。(影片取自youtube)

1人獨居在莫斯科的諾維可娃，因父母打電話給她都沒接，2老很擔心，就拜託鄰居到她看看，結果不幸發現她已氣絕身亡，倒臥在浴室地板上。

檢調人員初步調查，諾維可娃身上有遭電擊痕跡，沒有他殺跡象，推測可能是使用吹風機、手機或手機充電觸電發生意外。諾維可娃的家屬已同意解剖驗屍。

諾維可娃是名數學奇才，擁有俄羅斯頂尖學府鮑曼莫斯科國立科技大學(Bauman Moscow State Technical University)電機工程學位，但她放棄在科技公司任職機會，變身成為職業撲克玩家。

憑著出色牌技與亮麗外表，諾維可娃很快就吸引網路遊戲公司「撲克之星」(PokerStars)跟她簽約，為初學者開班授課，讓她人氣迅速飆升，自己也經營撲克網路頻道。

(中時電子報)