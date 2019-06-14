中醫師陳潮宗建議吃糙米養生飯，每周吃3次，連續吃3個月，可改善心臟病。（示意圖/達志影像）

許多人聞心臟病變色，非常注重養生。中醫師表示，心臟病大多數是血脂高，氣血運行不暢，血液粘稠造成氣滯血瘀，糙米、玉米、蕎麥三種雜糧纖維素含量高，每週吃3次，連續吃3個月，可降血脂與血壓，有效降低膽固醇，還可補中益氣，增加體力。

中醫師陳潮宗向《每日健康》表示，心臟病大多數與動脈粥樣硬化有關係，與高血壓、高血脂互相關聯，主要症狀有心律不齊伴心跳忽快忽慢、呼吸困難、嘴唇與指甲偏紫；血液凝滯，氣血運行無力，形成氣滯血瘀證。

他說，可選擇活血化瘀、降血壓與降血脂的食物，讓血管通暢，緩解心臟病症狀，建議糙米、玉米、蕎麥三種雜糧煮出來的糙米養心飯，可補中益氣，清血降壓，正確吃法為每週吃3次，連續吃3個月。

材料：

糙米150克、玉米60克、蕎麥100克、水300毫升。

步驟：

1.糙米、玉米、蕎麥泡水2小時。

2.把糙米、玉米、蕎麥放入電飯鍋，倒入水混合煮，電飯鍋跳起即可。

(中時電子報)