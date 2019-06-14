台灣第一名模林志玲日前宣布嫁給日本男星Akira，消息一出獲得廣大影迷祝福。志玲姊姊忠於自我、嫁給愛情，台南知名民宿「今回行旅」以「找回初衷」為訴求拍微電影，搭上志玲姐姐話題，引起不少人共鳴，不少房客因為看見廣告慕名而來，展開一場體驗之旅。

負責人楊偉彰表示，當初建立「今回行旅」核心便是看見許多優秀女性朋友在競爭環境下，忙於工作卻失去自我，因而希望打造一個優雅舒適的環境，提供獨立女性在一段輕旅行找回初衷與自我，呼應不少當代女性的心境。

「今回行旅」秉持找回初衷理念，拍攝全系列微電影在社群頻道放映，首部曲「找回初衷」描述一名忙碌上班族女性，忙於工作忽略親人、朋友與愛情，同時迷失自我。透過來到「今回行旅」一段輕旅行，重新找回初衷。影片一上映，引起許多上班族朋友的討論，後續也將陸續推出「戀人篇」、「親人篇」以及「閨蜜篇」，許多鐵粉都敲碗催生。

「今回行旅」位於台南中西區衛民街，附近為中國清朝名為「公界內」地方，當地人多以台語發音「Kon Kai」稱之，「Kon Kai」恰巧為日文的「今回」之意。以舊地名及日文意思作為依據，是希望到此的旅人皆能品味台南，找回自我，因而定名為今回行旅(Kon Kai inn)。

「今回行旅」為振偉開發股份有限公司旗下品牌，提到創業故事，創辦人楊偉彰感性說，一開始非常辛苦，從父親留下的2台挖土機開始，不斷融資建置重機械部門，再跨足畜牧工程，一路走來，始終沒忘記初衷，才有今天的今回行旅，也是向已故的父親證明，自己和弟弟楊偉郡沒有辜負他從小到大的教誨。」創立「今回行旅」是希望提供正在職場上奮鬥的朋友們來此匯聚能量，品味人生；找回自我。

(中時 )