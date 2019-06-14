大谷翔平4次打擊分別敲出全壘打、二壘打、三壘打、一壘打，締造完全打擊。（嵌入自MLB Taiwan）

(09:55更新完全打擊)天使教頭阿斯穆斯（Brad Ausmus）今天透露，大谷翔平有可能下月初開始上丘練投，離恢復「二刀流」身分又近了一步。大谷今對光芒先以打者身分發威，1上敲出3分紅不讓，3上二壘打，5上打出右外野三壘打，7上擊出二壘後方平飛安打，成為第一位在大聯盟締造「完全打擊」的日本人，也是亞洲第二人，幫助天使以5比3勝出。

亞洲球員原本在大聯盟只有過一次完全打擊紀錄，為南韓強打秋信守在2015年7月下旬對洛磯所創。如今大谷也達陣，成為大聯盟歷來第325次完全打擊，也是天使隊史第8次，上一次是「神鱒」卓奧特（Mike Trout）在2013年5月對水手所締造。

大谷今天擔任第3棒DH，1局上天使開路先鋒拉史特拉（Tommy La Stella）先擊出二壘打，卓奧特遭觸身，大谷則在1好1壞的球數下展現打擊技巧，把光芒左投亞柏格（Ryan Yarbrough）的內角89哩沉球打成中左外野全壘打，助天使先馳得點3比0領先。

大谷翔平5局上一棒打到右外野線邊，跑出三壘打後神情愉悅。（路透）

大谷手感不錯，3局上又率先擊出二壘打，5局上則在兩出局後，硬把外角球拉成右外野線邊的三壘打，接著「生化人」普侯斯（Albert Pujols）敲出本季第12轟與生涯第645轟，將比數拉開為5比0。

5局下光芒追回3分，7局下大谷在2出局、一壘有人時上場打擊，投手也非前3次面對的亞柏格，而是右投杭特伍德（Hunter Wood）。結果大谷在球數落後情況下，靠選球逼到滿球數，將連兩記速球打成擦棒界外後，逮住87哩滑球擊出二壘後方平飛安打，締造完全打擊。

大谷翔平在7上擊出二壘後方平飛安打，締造完全打擊紀錄。（美聯社）

大谷從5月初復出以來已敲出8轟，且投球方面也傳出好消息。教練團本周先暫停大谷的傳球練習，但接下來，他可能就要上投手丘練投了。

「他很接近了，我不知道確定的日期，但我會說如果一切進行順利，也許幾周後吧，」被問到是否會在明星賽前，阿斯穆斯意味深長的說：「我不會說『很有可能』（probable），但的確『有可能』（possible）。」

天使隊幫大谷翔平留下完全打擊紀念球。（天使臉書翻攝）

(中時電子報)