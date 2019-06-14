美伊緊張情勢升高之際，有2艘油輪昨天〈13〉日上午在伊朗外海的阿曼灣遭魚雷及磁性水雷攻擊。當中1艘為台灣中油公司承租的貨油船， 船上價值10億的7.5萬噸石油腦恐付之一炬。到底中油油輪是遭受何種攻擊?前擔任海軍艦長的軍事觀察家呂理詩分析，被裝置簡易炸彈引爆的成分居高。

呂理詩分析，依其過去在海軍演訓經驗，如果是魚雷，以國內2005年漢光21號演習中，海軍曾由劍龍級潛艦發射魚雷攻擊「雲陽艦」（DDG-927）靶艦，魚雷會在龍骨下方爆炸，艦艇龍骨一斷，整個船體就會立刻折斷沉沒。

但如果是水雷，美軍在波灣戰爭時，遭漂雷攻擊的硫磺島級兩棲突擊艦「黎波里號」（USS Tripoli LPH 10），依照船體流線，中雷的位置在破浪區後，而不會到了船舯才觸發引信。至於有沒有可能是過去施放繫留雷和沉雷？呂理詩表示，被這兩種水雷攻擊的位置都和魚雷類同，都在龍骨附近，不會只有失火那麼簡單。

因此依照過去的戰損實例看來，都不像遭受魚雷攻擊？但依照國際情勢，進行攻擊的國家，如果不想被歐美等國調查出結果而遭受制裁，最好用的絕對不是一枚造價數百萬美元昂的制式武器，反而是廉價又好用的簡易爆炸裝置。

據了解，這次事件發生在鄰近荷姆茲海峽的阿曼灣，當地是船隻進出波斯灣的要道。遇襲的2艘油輪分別是掛馬紹爾群島旗的「Front Altair」，以 及掛巴拿馬旗的「Kokuka Courageous」油輪。前者「疑似 遭1枚魚雷擊中」，伊朗稱船已沉沒，但船東否認；後者也「疑似遇襲」，船身在吃水線以上部分被炸裂出大洞，引擎室並起火。

如果如目前研判船身在吃水線以上爆炸，顯然就和呂理詩分析的相同，不可能是魚雷或是水雷所造成，因此被放置簡易炸彈的可能性確實相當高。

而這起攻擊事件，也造成中油價值3000萬美金(約新台幣10億)的石油腦損失。

中油油輪安曼遭攻擊起火 國際油價漲4%

(中時電子報)