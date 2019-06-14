美加課進口陸製品關稅 好市多商品價格調漲

美國總統川普不斷威脅，可能對剩下未課稅的3,000億美元（約9.4兆台幣）進口陸製品加課關稅，希望能藉此迫使北京在中美貿易談判的關鍵議題上妥協。

不過，全美各地企業卻與川普持不同的立場。據CNN與《商業內幕》（Business Insider）網13日報導，包括好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart），達吉特（Target）與梅西百貨（Macy's）等重量級企業在內的大大小小超過600家美國企業連署，為了加稅對美國消費者產生的影響，公開譴責川普政府的加稅措施。

「我們鼓勵政府，和中國談出能解決長期結構性問題，改善美國全球競爭力，並去除關稅的強有力協議，」信中寫道，「而我們認為，這目標不必由美國人付出代價就能達成。」

到5月為止，如行李箱、床墊，吸塵器和空調等價值達2000億美元（約6兆台幣）的進口陸製品課徵25％關稅。而剩餘3,000億美元尚未課稅的進口陸製品則包括玩具、服飾、鞋子，還有電視等日常生活用品。

「廣泛課徵關稅並非改變中國不公平貿易措施的有效工具，」信中寫道，「關稅和稅賦是直接由包括下列企業在內的美國企業，而不是中國所支付。」

這些包括零售商，製造業者和科技公司在內的企業周四警告川普，對中國加徵關稅將會損及美國經濟，導致失業，並傷害數百萬計消費者。

超過600家企業與商業團體力促川普，取消對中國課稅，並結束正在進行的貿易戰。

「我們切身了解，加稅對美國企業、農民，家庭與美國經濟有重大，負面而長期的衝擊，」連署信中寫道，「升高貿易戰並不符合本國的最大利益，而會導致雙輸。」

(中時電子報)