2019.06.10夜問打權完整版(下) 港爆發「反送中」遊行 「逃犯條例」主張司法互助為何遭反？

近日香港《逃犯條例》掀起「反送中」抗議，卻也引發「究竟什麼是反送中？」討論。資深媒體人黃智賢提6問，直言這就跟2014年的「太陽花」反服貿一樣，其實就是「反中」，更不可忽視背後的外國勢力與操弄！痛批「太多人不誠實。把謊話說1000遍，來騙想被騙的人」。今年2月，震驚全台的「港女命案」，法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明也表示，對改善引渡合作「樂見其成」。

黃智賢在臉書以《逃犯條件》為題發文，表示：「我在我節目《夜問打權》，連續三天，揭開香港逃犯條例的真相。太多人不誠實。把謊話說1000遍，來騙想被騙的人。」

黃智賢提6問明確指出：

1、香港修改逃犯條例，沒毛病！

讓在大陸，台灣，澳門犯了殺人，强暴，劫機等37項罪刑，然後逃亡香港的人，可以被引渡回犯罪地審判。錯在哪裡？

2、決定可否引渡的全力，從立法會改成法庭，跟全世界一致。把決定引渡與否的權力，從政治人物手裡，回歸法官，請問錯在哪裡？

3、不修改，是要讓香港人可以到北京，上海，台灣殺人放火都不必受法律制裁？

4、37條允許引渡的罪名，都是萬國公罪。沒有跟言論，民主，出版示威有關的罪。

5、連電腦犯罪，內線交易，都排除在這個條例的修訂了。可以爽犯罪，免引渡。這樣還不夠？還不行？

6、跟2014年的台灣的反服貿一樣。其實就是反中。其實就是人一獨，腦就殘。其實就是外國勢力。

最後，黃智賢激問：「請問錯在哪裡？哪個條文說，你在香港，台灣的網路上駡中共，會被引渡到北京判刑？」文章一出，獲得超過9000個讚、破3000則留言與破1300次分享。而據《中央社》2月13日曾報導，「港女命案」香港警方無法引渡凶嫌陳同佳到台灣接受調查，香港保安局近日提議修訂條例；台灣法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明則表示樂見其成，對照今日蔡政府今日「反送中」態度，似乎自打嘴巴。

(中時電子報)