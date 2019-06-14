馬祖昨晚的夜空很熱熱鬧，平地槍砲聲大作，整個馬祖上空更是籠罩在猶如四射的蜂炮當中，壯觀畫面與震撼度起起「藍眼淚」還要令人印象深刻。陸軍馬祖防衛指揮部昨日晚間實施「防衛武器射擊暨萬平操演射擊」任務訓練，今晚將正式操演，擔任操演的南竿守備大隊機步連官兵面對馬祖濕冷天候，依舊展現精實的訓練成果，畫面相當震撼驚人。

馬祖地區昨日一早傾盆大雨，天氣不佳，但為了驗證國軍聯合火力機制及部隊訓練成效，「萬平操演」仍維持原訂計畫，在昨天晚間7時30分時仍準時展開，在防空作戰中心指揮下，發射照明彈模擬敵機臨空，在下達射擊命令後，以50機槍、20機砲及排用、班用機槍形成綿密防空火網，藉以磨練各部隊對空接戰程序與訓練成效，各型建制武器向目標攻擊，於馬祖夜空構築綿密交叉火網，驗證防區火力計畫作為。

軍方在馬祖地區一年會進行四次夜間對空射擊訓練，每次都制至少發射數萬發各式輕重槍砲彈藥，在射擊訓間，整個馬祖上空一片火光四射，由各陣地射出的火光，在夜空中互相交織成線條，畫面相當壯觀震撼，由於這項演練會配合連江縣政府觀光活動，因此這項奇景吸引不少國內民眾前往觀賞。

(中時電子報)