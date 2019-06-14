謝忻臉書全文。（圖／取材自外景小公主- 謝忻的粉絲團臉書）

阿翔和謝忻因被拍到當街熱吻，讓兩人演藝事業面臨危機，謝忻更是形象重挫，工作全數停擺，這幾天關在家反省的謝忻，在昨（13日）深夜曬手寫道歉信，在網引發正反兩面評價，資深藝人曹西平也發文問：「不知道是寫給誰看的？這封信的意義是？」

謝忻在手寫道歉信中向阿翔老婆Grace道歉「對於自己的理智以及衝動，感到萬分的羞恥及悔恨」，表示：「讓友情變了調的我深感歉意；讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我備感羞愧」、「我萬分後悔的傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。」

曹西平臉書全文。（圖／取材自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平深夜發文：「不知道誰教她在臉書寫道歉信，也不知道是寫給誰看的？這封信的意義是？」感嘆：「跟不上時代的潮流 不知道要怎麼說？」最後則表示笑笑看人生、一切都隨風去吧。

同時，謝忻道歉信在網引發正反評價，網友砲轟她「被發現才說對不起」、「我還是覺得 背後另有目的！」、「傷害已經造成，對不起有用嗎？」不過也有人給她鼓勵「加油，感情的事是妳私人的不需要跟大家交代」、「加油 事件總會平息落幕」、「希望你挺過去」。

(中時電子報)