阿翔和謝忻因被拍到當街熱吻，讓兩人演藝事業面臨危機，謝忻更是形象重挫，工作全數停擺，這幾天關在家反省的謝忻，在昨（13日）深夜曬手寫道歉信，在網引發正反兩面評價，資深藝人曹西平也發文問：「不知道是寫給誰看的？這封信的意義是？」
謝忻在手寫道歉信中向阿翔老婆Grace道歉「對於自己的理智以及衝動，感到萬分的羞恥及悔恨」，表示：「讓友情變了調的我深感歉意；讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我備感羞愧」、「我萬分後悔的傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。」
曹西平深夜發文：「不知道誰教她在臉書寫道歉信，也不知道是寫給誰看的？這封信的意義是？」感嘆：「跟不上時代的潮流 不知道要怎麼說？」最後則表示笑笑看人生、一切都隨風去吧。
同時，謝忻道歉信在網引發正反評價，網友砲轟她「被發現才說對不起」、「我還是覺得 背後另有目的！」、「傷害已經造成，對不起有用嗎？」不過也有人給她鼓勵「加油，感情的事是妳私人的不需要跟大家交代」、「加油 事件總會平息落幕」、「希望你挺過去」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。