看來不管有沒有杜蘭特，厄文都已抱定跳槽籃網決心！《波士頓先驅報》記者布皮特14日爆料，根據厄文才剛更換的新經紀公司「Roc Nation」內部透露，已成自由球員的厄文，將於下個月自由市場開放過後，直接宣布跟籃網簽約。

布皮特表示，除了從「Roc Nation」內部傳出的訊息，聯盟其他球隊也都收到厄文打算跳槽籃網的消息，唯一還不確定厄文去留的，反而是塞爾提克總管安吉，因為安吉到現在還沒從厄文那邊得到任何明確表態，可惜恐怕大勢已去。

厄文是在13日宣告不執行下季球員選項合約，正式成為自由球員，隨後他馬上開除前任經紀人威奇斯勒，改跟「Roc Nation」經紀公司簽約，由於這間經紀公司也擁有勇士球星杜蘭特的經紀約，一般相信這是兩人即將聯手的預兆。

可是杜蘭特在總冠軍賽G5遭逢右腳跟阿基里斯腱斷裂重傷，下個球季恐怕也將提前報銷，厄文卻沒打消兩人聯手念頭，當前唯一的麻煩是，厄文傾向跳槽籃網，但杜蘭特可能比較想去尼克，就看接下來時間兩人會怎麼找出合作共識。

(中時電子報)